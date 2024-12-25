مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية يقرر الاستقالة من منصبه الشهر المقبل

تل أبيب - (د ب أ)

طلب المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، شلومي هيزلر، التقاعد من منصبه الشهر المقبل بسبب "ظروف شخصية ملحة "، بحسب ما ذكرته الوزارة.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد قام بتعيين هيزلر قبل عامين، بعد توليه منصبه مباشرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يبقى هيزلر في منصبه حتى يوافق البرلمان على ميزانية عام 2025 في الشهر المقبل.

وقال سموتريتش إن "هيزلر محترف من الدرجة الأولى، وقد أدار الوزارة خلال واحدة من أكثر الأوقات تحديا في إسرائيل على الإطلاق".

ومن جانبه، شكر هيزلر سموتريتش وقال إنهما عملا سويا "يدا بيد" وأنه "حزين بسبب ضرورة إنهاء فترة ولايته".