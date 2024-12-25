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أردوغان: سنجعل تركيا خالية من الإرهاب

05:41 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الييوم الأربعاء، إن أنقرة ستحقق هدفها المتمثل في جعل البلاد "خالية من الإرهاب"، خلال الفترة المقبلة، بحسب ما جاء في خطاب ألقاه خلال اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان القول: "سنحقق هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب خلال الفترة المقبلة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدولتنا".

وتابع: "سنقضي على تنظيم (بي كيه كيه) الإرهابي، الذي يحاول بناء جدار من دم بيننا وبين أشقائنا الأكراد، وإذا كانت لديه حسابات فنحن أيضا لدينا حساباتنا".

وفي السياق، أكد أردوغان أن "هدف تركيا الوحيد هو ضمان السلام والرفاه والاستقرار بأقوى الأشكال في كل شبر من أراضي المنطقة بدءا بسوريا".

وأضاف: "أحيي بكل احترام أشقاءنا السوريين الذين حققوا نصرا عظيما ومؤزرا بعد نضال دام 13 عاما".

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