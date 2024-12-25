الكويت تكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية إسقاط الجنسية

(وكالات)

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات جديدة تتعلق بمن سُحبت منهم الجنسية الكويتية.

وأكد الصباح، أن هؤلاء الأفراد سيستمرون في الاستفادة من جميع المزايا التي كانوا يحصلون عليها أثناء حملهم للجنسية، حتى وفاتهم.

وفي تصريحات صحفية، أوضح الشيخ فهد أن المسحوبة جنسياتهم سيحصلون على جوازات سفر كويتية باللون الأزرق وبطاقات مدنية مشابهة للبطاقات الكويتية، وسيتم معاملتهم كالكويتيين في معظم المعاملات الرسمية.

وأشار الوزير إلى أن غالبية من سُحبت جنسياتهم كانوا متورطين في التزوير أو الازدواجية، ولم يقدموا أي تظلمات بعد سحب جنسياتهم، بل فرّ بعضهم إلى الخارج فور بدء الحكومة في استقبال شكاوى الجنسية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الشيخ فهد أن بعض الحالات استغلت المادة الثامنة من قانون الجنسية للحصول على الجنسية من خلال "زواج مصلحة"، حيث يتم الزواج لفترة قصيرة بهدف اكتساب الجنسية ثم ينتهي الزواج بالطلاق.

وأكد أن بعض الأفراد حصلوا على الجنسية في غضون عامين من الزواج، ما يعد مخالفة واضحة للقوانين.

الحكومة الكويتية فتحت ملف الجنسية في أغسطس الماضي، حيث كشفت التحقيقات عن الآلاف ممن حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية، سواء عبر التزوير أو الاحتفاظ بجنسيات أخرى، وهو أمر يخالف القوانين الكويتية.

وفي هذا السياق، شملت قرارات إسقاط الجنسية زوجات كويتيين ممن حصلن على الجنسية عبر الزواج، ما أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع الكويتي بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوات.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد أسقطت الحكومة الكويتية أكثر من 12 ألف جنسية منذ بدء التحقيقات، في إطار حملتها لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالجنسية.