تحقيق لسلاح الجو الإسرائيلي يتحدث عن الفشل في 7 أكتوبر

وكالات

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن تفاصيل تحقيق أجرته قيادة سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي سلط الضوء على إخفاقات بارزة في التصدي للهجوم الفلسطيني الذي وقع في السابع من أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن الطائرات المقاتلة لم تكن فعالة خلال الساعات الأولى من الهجوم، كما اضطر الطيارون للعمل بشكل مستقل بسبب غياب التوجيه من المقر الرئيسي.

في مخالفة للبروتوكولات العسكرية، استخدم الطيارون هواتفهم الشخصية للتواصل في ظل تعطل قنوات الاتصال الرسمية.

وأضاف التحقيق أن نظام التنبيه المسبق، المصمم للاستجابة السريعة، أثبت عدم فعاليته في التعامل مع الموقف، ما أثار تساؤلات حول جاهزية الجيش الإسرائيلي وقدرته على حماية المستوطنين في الأوقات الحرجة.





