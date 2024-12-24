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فرنسا.. إخلاء برج "إيفل" بسبب ماس كهربائي

05:23 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

برج ايفل

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باريس - (د ب أ)

أخلت السلطات الفرنسية برج إيفل مؤقتا اليوم الثلاثاء بعد حدوث ماس كهربائي في المعلم الباريسي الشهير.

وتم تفعيل جهاز إنذار ضد الحريق في الصباح بسبب ماس كهربائي في بئر للمصعد، وفقا لما ذكرته قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.

ووقعت المشكلة بين الطابق الثاني وقمة برج إيفل، ولم يعرض الحادث الزائرين للخطر.

وكان من المقرر أن يعاد فتح المعلم العالمي في وقت لاحق من اليوم، ولكن فقط حتى الطابق الثاني، حسبما أفاد صحيفة "لو باريزيان".

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن سبب الماس الكهربائي.

إخلاء برج إيفل برج إيفل مااس كهربائي ببرج إيفل المعلم الباريسي الشهير
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