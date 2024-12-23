لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 45317 شهيدًا

03:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رام الله- (أ ش أ)

أعلنت وزار الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45 ألفا و317 شخصا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة ذاتها - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107 آلاف و713 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر، أسفرت عن استشهاد 58 مواطنا، وإصابة 86 آخرين.

هذا المحتوى من

Asha
غزة صحة غزة شهداء غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025