صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 45317 شهيدًا

رام الله- (أ ش أ)

أعلنت وزار الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45 ألفا و317 شخصا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة ذاتها - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107 آلاف و713 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر، أسفرت عن استشهاد 58 مواطنا، وإصابة 86 آخرين.