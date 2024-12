بسبب اتهامات بالفساد.. احتجاجات ضخمة في صربيا ضد الرئيس فوتشيتش "فيديو"

وكالات

شهدت العاصمة الصربية بلغراد اليوم الأحد مظاهرات حاشدة شارك فيها طلاب الجامعات ونقابات المزارعين في ميدان سلافيا، احتجاجًا على الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وتعد المظاهرات هي الأكبر منذ سنوات، والتي جاءت على خلفية حادثة انهيار سقف في محطة السكك الحديدية بمدينة نوفي ساد، والتي أثارت اتهامات بالفساد والإهمال الحكومي.

وبدأت الاحتجاجات بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على الضحايا، قبل أن يهتف المتظاهرون "أيديكم ملطخة بالدماء!"، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة، بمن فيهم الرئيس فوتشيتش، الذي اتهموه بالضلوع في مشاريع حكومية مشبوهة.

وامتد الغضب الشعبي إلى مدينتي نيش وكراغوييفاتش، حيث نظمت مسيرات مشابهة، إذ طالب المحتجون بتحقيق شفاف بعد أن أثار إطلاق سراح وزير متهم بالضلوع في القضية شكوكًا حول نزاهة الإجراءات الحكومية.

وشهدت المظاهرات مشاركة واسعة من شخصيات فنية وأكاديمية، حيث وصف الممثل الشهير باني تريفونوفيتش الاحتجاجات بأنها "مهرجان للحرية". كما انضم طلاب المدارس الثانوية للاعتصامات وسط تصاعد التوتر.

وحاول الرئيس فوتشيتش استعراض قوته السياسية عبر تدشين جزء جديد من طريق سريع، ورفض مطالب تشكيل حكومة انتقالية، متهمًا المعارضة باستغلال الطلاب لتحقيق أهدافها.

