كييف: القوات الروسية تعدم مجددًا أسرى حرب أوكرانيين

كييف - (د ب أ)

قال مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميتري لوبينيتس، في منشور على تطبيق تليجرام، إن القوات الروسية أطلقت النار مجددا على أسرى حرب أوكرانيين بشكل عشوائي.

وأوضح لوبينيتس أن مقطع فيديو أظهر خمسة أسرى أوكرانيين يتم إطلاق النار عليهم من جانب الروس.

وأضاف لوبينيتس: "يجب إحالة مجرمي الحرب الروس الذين يطلقون النار على أسرى الحرب الأوكرانيين إلى محكمة دولية وأن يتلقوا أقسي العقوبات التي ينص عليها القانون".

ويُذكر أن قتل أسرى الحرب يعد جريمة حرب، وقد تم توجيه اتهامات متكررة للقوات الروسية بارتكاب هذه الجريمة.

وفي مقابلة أجريت في منتصف ديسمبر، قال لوبينيتس إن عدد حالات القتل المؤكدة منذ بداية الحرب بلغ 177 حالة، مع ارتفاع العدد بسرعة.

وقال لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان الأوكراني إنه قد تم تنفيذ 109 عمليات إعدام هذا العام فقط.