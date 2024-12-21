إعلام حوثي: عدوان يستهدف العاصمة صنعاء

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، بأن عدونا استهدف العاصمة صنعاء.

من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجوم في اليمن ليس إسرائيليا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، إن جيش الاحتلال يستعد لهجوم آخر في اليمن، موضحين أن هذه المرة ستحاول إسرائيل إشراك دول أخرى في الهجوم.

وأشار مسؤول إسرائيلي، إلى أن حكومة الاحتلال نقلت رسالة للأمريكيين بأنها تتوقع زيادة هجماتهم على جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية الموالية لإيران، مضيفا "نقلنا رسالة للتحالف الدولي تؤكد أن هجمات الحوثيين تهدد استقرار المنطقة".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر سياسي، قوله إن الصراع مع الحوثيين يتصاعد، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل التعبئة الكاملة لواشنطن لزيادة الهجوم عليهم.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" نصر الدين عامر، اليوم السبت، إن الجماعة طورت صواريخها وقدراتها، مؤكدا أن المعركة تتصاعد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران دخلت هذه المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي وهي تعلم تكلفتها، مشددا على أنها لا تخشى الاعتداءات الإسرائيلية ومستعدة لكل السيناريوهات.

وأكد عامر أن عمليات الحوثيين ضد الاحتلال الإسرائيلي فاعلة ومؤثرة، لافتا إلى أن إسرائيل وصلت إلى قناعة بأنها لم تعد محمية بدفاعات جوية منيعة.

وشدد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين، على أن الجماعة اليمنية لن توقف عملياتها ضد إسرائيل طالما تواصل عدوانها على غزة.