وزير الخارجية التركي يخطط لزيارة سوريا



وكالات



قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إنه يخطط لزيارة العاصمة السورية دمشق ولقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.



وأفاد فيدان خلال مقابلة له مع قناة "فرانس 24"، بأن: أنقرة لم ترصد أي أنشطة إرهابية لـ"هيئة تحرير الشام" منذ عقد.



وتابع الوزير التركي: أن تصنيف الهيئة على قوائم الإرهاب التركية مرتبط بقرارات منظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن أنقرة تلتزم بقرارات مجلس الأمن التابع للمنظمة.



وفي 8 ديسمبر الجاري، سقط النظام السوري بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد بعدما سيطرت الجماعات المسلحة على العاصمة دمشق.