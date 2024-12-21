عشرات الضحايا والمتهم سعودي.. ماذا حدث بسوق عيد الميلاد في برلين؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

شهد سوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج شرقي ألمانيا، حادثًا إثر اقتحام سيارة مسرعة، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات المصابين، وإغلاق السوق جراء الهجوم.

وتضاربت التقارير بشأن عدد الضحايا، إذ أفادت بلدية ماجدبورج، بمقتل شخصين على الأقل بينما أُصيب 68 آخرون، فيما قالت صحيفة "بيلد الألمانية"، إن نحو 11 شخصًا قتلوا فضلًا عن إصابة نحو 80 آخرين، ثم أشارت لاحقًا إلى تضارب في المعلومات.

بدوره قال رئيس وزراء ولاية سكسونيا راينر هازلوف، إنه "تم القبض على منفذ عملية الدهس"، موضحًا أنه طبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا يقيم في ألمانيا منذ عام 2006، وتم توقيفه في مكان الحادث"، مضيفًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه تصرف بمفرده.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024

وكشف مصدر سعودي لوكالة "رويترز" هوية منفذ عملية الدهس في ألمانيا، قائلًا إن "مرتكب عملية الدهس بألمانيا هو طالب عبد المحسن حاصل على إقامة دائمة ببرلين منذ عقدين".

وأوضح المصدر، أن عبدالمحسن لديه وجهات نظر متطرفة، مؤكدًا أن السعودية حذرت السلطات الألمانية سابقًا من المهاجم في ماجديبورج.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، بأن الرجل السعودي الذي ألقي القبض عليه بعد الهجوم، معروف بأنه ناشط ناقد للإسلام، إذ يصف نفسه بأنه "مسلم سابق".

وحسب المعلومات، وجه الطبيب السعودي، اتهامات بعضها ذات صياغة مربكة- ضد السلطات الألمانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقابلات.

واتهم الطبيب السعودي، السلطات الألمانية بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الإسلاموية، وبعدما أعلن منذ سنوات دعمه للنساء السعوديات الهاربات من وطنهن، كتب لاحقًا على موقعه على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والعربية: "نصيحتي: لا تطلبن اللجوء في ألمانيا".

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية للحادث، قائلة في بيان لها على منصة "إكس"، "ندين حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا. pic.twitter.com/qShxcSrMcL — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 20, 2024

وتابعت: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبّر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان على منصة "إكس"، إن حادثة الدهس في سوق الميلاد "تثير أسوأ المخاوف"، مضيفًا: "أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نقف إلى جانبكم وإلى جانب شعب ماغديبورغ".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، قد دعت في وقت سابق إلى توخي الحذر في أسواق عيد الميلاد، رغم أنها أكدت أن السلطات لا تعلم بوجود أي تهديدات محددة.

الإرهابي الذي نفّذ عملية الدهس في المانيا كان شيعياً ثم أصبح ملحداً يحارب الإسلام السّني فقط. وكان مؤيّداً لنظام بشار المجرم وللتنظيمين الإرهابيين قسد و PPK،

وله تغريدات سابقه يهدّد فيها #ألمانيا ويتوعّدها.

لقد آوته ألمانيا ورفضت تسليمه للسعودية، فكافأها بهذا العمل الإجرامي… pic.twitter.com/eOAlSBXi9L — عبدالعزيز بن عثمان التويجري (@AOAltwaijri) December 21, 2024

كما حذر جهاز الأمن الداخلي الألماني من أن أسواق عيد الميلاد تُعتبر "هدفًا مناسبًا أيديولوجيًا للأشخاص ذوي الدوافع الإسلامية".