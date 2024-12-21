تنكيس الأعلام في أنحاء ألمانيا حدادًا على ضحايا هجوم ماجدبورج

ماجدبورج- (د ب أ)

عقب الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الألمانية، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بتنكيس الأعلام في أعلى السلطات الاتحادية بأنحاء البلاد حدادا على أرواح الضحايا.

وتضاربت التقارير بشأن عدد الضحايا، إذ أفادت بلدية ماجدبورج، بمقتل شخصين على الأقل بينما أُصيب 68 آخرون، فيما قالت صحيفة "بيلد الألمانية"، إن نحو 11 شخصًا قتلوا فضلًا عن إصابة نحو 80 آخرين، ثم أشارت لاحقًا إلى تضارب في المعلومات.

وارتفع عدد ضحايا هجوم الدهس الذي وقع أمس الجمعة في ماجدبورج إلى أربعة. وبحسب معلومات مصادر أمنية، فإن 41 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية ووسائل إعلام أخرى أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 200 شخص.

وصدمت سيارة جمعا من الأشخاص في سوق عيد الميلاد في عاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت مساء أمس.

وألقت الشرطة أمس على المشتبه به، وهو طبيب مقيم في مدينة بيرنبورج وينحدر من السعودية. ويُعرف الرجل بأنه ناشط ناقد للإسلام. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الطبيب البالغ من العمر 50 عاما، والذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2006، يصف نفسه بأنه مسلم سابق.