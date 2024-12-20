"فاينانشيال تايمز": ترامب يُخيِّر الاتحاد الأوروبي "النفط والغاز مقابل الرسوم"

واشنطن- (أ ش أ)

وضع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "صيغة جديدة" للتعامل مع الاتحاد الأوروبي "النفط والغاز مقابل الرسوم الجمركية"، وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التعهد بشراء "كميات ضخمة" من النفط والغاز الأمريكيين، وإما فإنه سيواجه الرسوم الجمركية.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في خبر عاجل لها، إن ترامب دوَّن، اليوم الجمعة، على موقعه في منصة التواصل الاجتماعي "تروث"، المملوكة له، قائلاً "لقد أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي عليهم معالجة العجز الهائل مع الولايات المتحدة من خلال شراء كميات كبيرة من نفطنا وغازنا.. وإلا فإن سيكون هناك رسوم بكل الطرق!"

وعمد ترامب، في صياغته خلال الفترة الأخيرة، إلى كتابة لفظ رسوم بالحروف الإنجليزية الكبيرة التي أصبحت كلمة مثيرة للرعب والجدل لدى حلفاء ومنافسين وخصوم في أرجاء متفرقة من العالم.

وتعهد ترامب، أثناء حملته الانتخابية، بزيادة عمليات استخراج النفط الخام، ووصف خلال خطبة الاحتفال بفوزه بالانتخابات في نوفمبر، الوقود الأحفوري بأنه "الذهب السائل."

وتراجعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية اليوم، إذ هبط خام "برنت" القياسي بنسبة 0.4 في المائة مسجلاً 72.61 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس المتوسط في العقود الآجلة بالنسبة نفسها، ليبلغ 69.14 دولار للبرميل.