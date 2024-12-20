الدفاع الجوي الروسي يسقط 36 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق ثلاث مناطق في روسيا ومياه البحر الأسود.

وجاء في البيان :"خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 16 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق البحر الأسود، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.