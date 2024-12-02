على مأدبة عشاء خاصة.. ترامب يلتقي بـ "سلاح نتنياهو السري"

(مصراوي)

في اجتماع خاص، التقى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بـ "سلاح نتنياهو السري"، وذلك خلال مأدبة عشاء جمعتهم في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث استقبل ترامب سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، في منتجعه الخاص للجولف بولاية فلوريدا.

وخلال اللقاء، أكدت زوجة نتنياهو على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددة على العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين.

كما تحدثت عما أسمته "معاناة الشعب الإسرائيلي" إثر أحداث 7 أكتوبر، مشيرة إلى ما وصفته بـ"وحشية حركة حماس"، ودعت إلى تحرك عاجل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.



وقالت زوجة نتنياهو "ناقشت مع الرئيس ترامب ضرورة الانتصار في الحرب ضد محور الشر، وأكدت أهمية الدعم الدولي لتحقيق هذا الهدف".

الزيارة تأتي ضمن إقامة سارة نتنياهو في مدينة ميامي لعدة أسابيع، حيث تزور ابنها يائير.

وحرص، دونالد ترامب، على بناء علاقة وطيدة مع سارة نتنياهو، حيث كان يقدم لها الثناء في مختلف اللقاءات التي جمعتهما. وفي لقائه الأخير مع نتنياهو في يوليو الماضي، وصفها بأنها "سلاح نتنياهو السري"، بينما رد نتنياهو ""طالما أن سارة معي، فهذا كل ما يهم".