لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سلوفينيا تطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار في غزة

02:20 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

سلوفينيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- (أ ش أ)

طالبت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار في غزة،مؤكدة دعم بلادها لأية آليات من شأنها الحفاظ على أرواح المدنيين في غزة.
وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا ـ في كلمة لها أمام مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الانسانية في غزة ـ إن هناك الكثير من الضحايا من المدنيين يسقطون يوميا بسبب استمرار هذه الحرب، مؤكدة أن وقف إطلاق النار هو مسئولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي برمته.
وأعربت عن استعداد بلادها لتقديم المساعدات اللازمة لكافة وكالات الاغاثة لتوفير المستلزمات الانسانية والطبية والغذائية لاهالي غزة،مؤكدة في الوقت نفسه أهمية إعادة إعمار البنية التحتية لغزة.
كما أعربت عن شكرها للهلال الأحمر المصري والفلسطيني على جهودهما لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة دعم بلادها لاقامة دولة فلسطينية مستقلة.

هذا المحتوى من

Asha
سلوفينيا مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا تسيطر على أجزاء كبيرة من كوراخوف شرق أوكرانيا

إعلان

إعلان

التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش اعتبارًا من أول يناير