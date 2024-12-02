سلوفينيا تطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة- (أ ش أ)

طالبت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار في غزة،مؤكدة دعم بلادها لأية آليات من شأنها الحفاظ على أرواح المدنيين في غزة.

وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا ـ في كلمة لها أمام مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الانسانية في غزة ـ إن هناك الكثير من الضحايا من المدنيين يسقطون يوميا بسبب استمرار هذه الحرب، مؤكدة أن وقف إطلاق النار هو مسئولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي برمته.

وأعربت عن استعداد بلادها لتقديم المساعدات اللازمة لكافة وكالات الاغاثة لتوفير المستلزمات الانسانية والطبية والغذائية لاهالي غزة،مؤكدة في الوقت نفسه أهمية إعادة إعمار البنية التحتية لغزة.

كما أعربت عن شكرها للهلال الأحمر المصري والفلسطيني على جهودهما لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة دعم بلادها لاقامة دولة فلسطينية مستقلة.