إصابة جندي لبناني باستهداف مسيرة إسرائيلية

وكالات

أفاد الجيش اللبناني بإصابة جندي في استهداف مسيرة إسرائيلية جرافة للجيش في منطقة حوش السيد علي شرقي لبنان.

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق إنه بدأ تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بموازاة تعزيز انتشاره في جنوب نهر الليطاني بعد البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح -في بيان- أن مهامه في هذه المناطق تشمل إقامة حواجز مؤقتة وفتح الطرق وتفجير الذخائر غير المنفجرة.

وأضاف أن ما يقوم به يهدف لمواكبة حركة النازحين ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.