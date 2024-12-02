إسرائيل تشن حملة مداهمات واسعة في كفل حارس ودير استيا بالضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

شنّت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وعمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي كفل حارس ودير استيا شمال غرب سلفيت، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفل حارس وداهمت منازل المواطنين واحتجزت حوالي 25 مواطنا من عائلات مختلفة وأجرت تحقيقات ميدانية معهم بعد أن اتخذت أحد المنازل مركز تحقيق".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير استيا وحققت ميدانيا مع 6 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء، وتم الإفراج عنهم جميعا لاحقا".