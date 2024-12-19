الرئيس الإيراني يدعو دول الـ8 للتقارب للوقوف بوجه "جرائم" إسرائيل

القاهرة- (مصراوي):

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس، دول الـ8 للتقارب للوقوف بوجه "جرائم" إسرائيل.

وقال الرئيس الإيراني في كلمته أمام القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي انطلقت أعمالها في القاهرة اليوم: "يمر أكثر من 14 شهرًا حيث تتعرض فيها منطقة غرب آسيا وخاصة غزة وجنوب لبنان والآن البلد الإسلامي سوريا، لهجمات واسعة يشنها الكيان الإسرائيلي الغاصب".

وأضاف أن "القتل القاسي للمدنيين وقتل النساء والأطفال والأشخاص المتضررين من الحرب والاغتيالات الواسعة، أظهرت أبعادا جديدة من الأهداف غير الشرعية لهذا الكيان في توسيع نطاق التدهور الأمني".

وتابع قائلا إن "من واجبنا الشرعي والقانوني والإنساني العمل من أجل المزيد من التقارب واتخاذ إجراءات فعلية دقيقة وعاجلة للحد من استمرار المزيد من الأضرار بأحبتنا في المناطق المتأزمة".

وأكد بزشكيان أنه "من الضروري في ضوء التدبر الجماعي للأعضاء استخدام التكنولوجيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي وإدارة تبعاتها السلبية، مقترحا أن تصدر القمة التعليمات اللازمة للاستفادة المرجوة من التكنولوجيات الحديثة لجهة النهوض الاقتصادي للبلدان الأعضاء.

وتعقد القمة، التي تستضيفها مصر، تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.