الرئيس التركي أمام قمة الـ8: الشعب السوري يحتاج لخطط تعافِ سريعة

القاهرة- (مصراوي):

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة قمة دول الثماني النامية، مهنًا السيسي على رئاسة المجموعة.

وقال الرئيس التركي أمام القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، العالم يشهد نزاعات كثيرة تزعزع الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا أن الشعب السوري له الأولوية الكاملة ويحتاج إلى خطط تعاف سريعة.

وأضاف أردوغان، أن "دعم الشباب والمشروعات الصغيرة أولوية قصوى لدينا، ويجب أن ندعم مشاركة الشباب في المشروعات ودعم مهاراتهم الرقمية وريادة الأعمال".

وتابع "علينا دعم الدول الأعضاء لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر تنفيذ البنية التحتية الشاملة، ويجب تنفيذ البنية التحتية التي تدعم الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارة بين دول مجموعة الثماني النامية".