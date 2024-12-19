قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف عددا من المنازل في جنوب لبنان

وكالات

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في بلدتي مارون الراس وكفر كلا بجنوبي لبنان.

ونفّذت القوات الإسرائيلية تفجيرات جديدة في عدد من المنازل في بلدة الناقورة الجنوبية، عقب انتهاء اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار في منطقة رأس الناقورة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وفجرت القوات الإسرائيلية منازل في عدد من المناطق أيضا في قضاء صور في جنوب لبنان.

وتستمر القوات الإسرائيلية بتفجير المنازل في القرى الحدودية وتقوم بهدمها كلياً.

واستمرت الجرافات الاسرائيلية لليوم الثالث بهدم أحياء في بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.