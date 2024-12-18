قوات الاحتلال تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا

(وكالات)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لمسافة 9 كيلومترات داخل ريف درعا جنوبي سوريا، وذلك وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرًا له ويُعنى بتوثيق التطورات في سوريا، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي، الواقعين قرب الحدود السورية-الأردنية.

وأشار إلى أن هذه القوات تمركزت في مواقع استراتيجية عقب تحذيرات للسكان المحليين بضرورة تسليم أسلحتهم.

التوغل لم يتوقف عند ذلك، إذ أكدت مصادر المرصد دخول القوات الإسرائيلية إلى الكتيبة 74 المحاذية لقرية صيدا، عند الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي القنيطرة ودرعا، في خطوة وصفها المراقبون بأنها "اختراق خطير" ضمن منطقة جنوب سوريا.

يأتي هذا التحرك في وقت يتسم بتصاعد التوترات على الحدود السورية مع الجولان المحتل، مما يزيد المخاوف من تفاقم الأوضاع في المنطقة المضطربة.