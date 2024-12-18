زيلينسكي: دونباس والقرم تحت سيطرة روسيا وليس لدينا القدرة على استعادتهما

وكالات

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لا تملك القوة ولا القدرة اللازمة "لاستعادة" دونباس وشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليهم روسيا.

وجاء التصريح في مقابلة فيديو له مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول التنازلات التي من الممكن أن تقدمها كييف من أجل "إنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي، إن هذه الأراضي" تخضع الآن لسيطرة روسيا"، مضيفًا أن كييف ليس لديها القوة الكافية لإعادتها تحت سيطرتها، وأنه لم يتبق سوى الاعتماد على الضغط الدبلوماسي من المجتمع الدولي لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.