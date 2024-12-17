رغم معارضة الحكومة.. برلمان سويسرا يعلن حظر حزب الله اللبناني

وكالات

أقر البرلمان السويسري، الثلاثاء، حظر حزب الله اللبناني في خطوة جاءت بعد أسبوع من قرار مماثل بحق حركة حماس الفلسطينية.

وقال أنصار الحظر، الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن "جماعة حزب الله تشكل تهديدا للأمن الدولي وإن سويسرا بحاجة إلى حظرها من أجل اتخاذ موقف ضد الإرهاب"، وفق رويترز.

وعارضت الحكومة السويسرية الحظر. وقال وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".

وأقر مجلس النواب حظر الجماعة اللبنانية بأغلبية 126 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا وامتناع 41 عن التصويت.

وقالت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر إن "دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائما بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية".

والأسبوع الماضي، حظر البرلمان السويسري حركة حماس، بسبب الهجمات التي قادتها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

وكانت سويسرا حظرت في السابق تنظيمي القاعدة وداعش فقط، وهما مدرجان على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.