سويسرا.. توقعات بإلغاء محاكمة عم الرئيس السوري رفعت الأسد

(وكالات)

قالت المتحدثة باسم السلطات القضائية في سويسرا، اليوم الثلاثاء، إن السلطات اقترحت إلغاء محاكمة عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بسبب مرضه.

وأضافت المتحدثة باسم السلطات السلطات القضائية، أنها طلبت من أطراف القضية تقديم آرائهم، في مسألة إلغاء المحاكمة.

وكان من المفترض، أن تتم محاكمة رفعت الأسد البالغ من العمر 87 عامًا في سويسرا، بعد توجيه تهم إليه بارتكاب جرائم تعود إلى فترة كان فيها قائدا بالجيش السوري في 1982، وهي الفترة التي تولى فيها الرئيس السوري حافظ الأسد الحكم.

وجاءت المحاكمة، بعد انتهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر لنحو 50 عامًا داخل سوريا، بعد إعلان الفصائل السورية المسلحة سيطرتها على الحكم، وإسقاط نظام الأسد.

وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات مقاضاة رفعت الأسد في جرائم حرب في ديسمبر 2013، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم سريان التقادم على جرائم الحرب.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الاتحادية، إن رفعت الأسد لن يكون قادرا جسديا على السفر إلى سويسرا.



وأضافت أن المحكمة، لم تتخذ قرارها بعد بشأن إنهاء القضية.