"إسرائيل لا تسعى لصراع".. نتنياهو يناقش مع ترامب الوضع في سوريا

تل أبيب- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الوضع في سوريا، زاعما نية إسرائيل السعي للسلام في المنطقة.

وأضاف نتنياهو في بيان:"ليس لدينا أي مصلحة في الصراع مع سوريا"، مضيفا:"سنحدد السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا بناء على الواقع على الأرض".

وأشار أيضا إلى أن سوريا كانت "دولة عدوة نشطة" على مدار عقود، لافتا إلى أنها لطالما هاجمت إسرائيل وسمحت للآخرين بمهاجمة البلاد.

وقال:"لقد سمحت لإيران بتسليح حزب الله عبر أراضيها"، مضيفًا "من أجل ضمان عدم تكرار هذا أبدا، اتخذنا سلسلة من الإجراءات المكثفة في الأيام الأخيرة".

وكثفت إسرائيل نشاطها العسكري في سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد قبل أسبوع. وقامت بشن عشرات الغارات الجوية على أهداف عسكرية ونشرت قوات في منطقة عازلة على الجانب السوري من مرتفعات الجولان، خلف خط وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن المنطقة العازلة تخضع لإشراف الأمم المتحدة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين في عام 1974، وتخطط إسرائيل حاليا لتوسيع المستوطنات في المنطقة، ما أثار إدانة من الدول العربية.

كما ناقش نتنياهو مع ترامب الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال نتنياهو: "سنواصل العمل بلا هوادة لإعادة جميع رهائننا إلى الوطن، سواء الأحياء أو الموتى". ووفقا للمصادر الإسرائيلية، لا يزال حوالي 100 أسير لدى حماس، من بينها جثث لمحتجزين.