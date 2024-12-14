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إسرائيل والأردن يعقدان محادثات سرية حول الوضع في سوريا

09:35 م السبت 14 ديسمبر 2024

سوريا

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القاهرة- مصراوي

أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس، أن إسرائيل والأردن أجريا محادثات سرية يوم الجمعة بهدف التنسيق بشأن الوضع في سوريا.

إسرائيل والأردن، اللذان يشتركان في الحدود مع سوريا، يسعيان للعمل معًا لمعالجة مخاوفهما الأمنية المشتركة، حسب الموقع الأمريكي.

وفقًا لمسؤول إسرائيلي تحدث مع أكسيوس، يلعب الأردن دور الوسيط بين إسرائيل والجماعات المعارضة السورية، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، الجماعة السنية الإسلامية المعارضة التي قادت الثورة ضد نظام الأسد.

وكشف مسؤولون إسرائيليون للموقع الأمريكي، أن مدير جهاز الشاباك الإسرائيلي، برفقة كبار ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي، اجتمع يوم الجمعة مع مدير جهاز المخابرات العامة الأردني أحمد حسني وكبار القادة العسكريين الأردنيين.

وناقش الجانبان الوضع في سوريا، بما في ذلك تنسيق تعامل كل من إسرائيل والأردن مع الجماعات المعارضة التي تشكل الآن حكومة انتقالية.

كما تناول الاجتماع أيضًا التهديد المتزايد الناتج عن تهريب إيران للأسلحة عبر الأراضي الأردنية إلى الجماعات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة. ووفقًا للمسؤولين، هناك مخاوف من أن هذا التهريب قد يؤدي إلى تصعيد العنف بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية.

وامتنع الجيش الإسرائيلي والشين بيت والسفارة الأردنية في واشنطن العاصمة عن التعليق حسبما قال أكسيوس.

إسرائيل الأردن سوريا إسرائيل والأردن هيئة تحرير الشام الشاباك الإسرائيلي
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