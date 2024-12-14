مستشارا ترامب وشولتس يجريان محادثات

برلين- (د ب أ)

أجرى مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع مستشار الأمن القومي المستقبلي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية اللقاء بين ينس بلوتنر ومايك والتز.

وبحسب معلومات صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، التي كانت أول من تحدث عن اللقاء، ناقش المستشاران سياسة التعامل مع أوكرانيا، التي هاجمتها روسيا.

ولم يرغب المتحدث باسم الحكومة التعليق على محتوى المحادثات.

وكتبت الصحيفة أن المحادثات، التي استغرقت 45 دقيقة، دارت في المقام الأول حول كيفية وضع أوكرانيا في موقف تفاوضي قوي.

ولم تتطرق المناقشات إلى رغبة كييف في أن تزودها ألمانيا بصواريخ كروز، طراز "تاوروس".

ويكتسب الاتصال مع فريق خليفة الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية خاصة، في ظل توقعات بحدوث تغيير جوهري في مسار العلاقات عبر الأطلسي في عهد ترامب.