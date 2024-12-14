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الاتحاد الأوروبي يطالب بتسوية سريعة للأزمة بكوريا الجنوبية وفق الدستور

02:23 م السبت 14 ديسمبر 2024

يون سيوك يول

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بروكسل- (د ب أ)

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بتسوية سريعة للأزمة الحالية في كوريا الجنوبية عقب عزل البرلمان رئيس البلاد يون سوك يول.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن التكتل أُحيط علما بقرار الجمعية الوطنية( البرلمان) بعزل الرئيس يون.

وأضاف البيان "من المهم الآن ضمان التوصل إلى حل سريع ومنظم للأزمة السياسية الحالية بما يتماشى مع الدستور الكوري".

وتابع " جمهورية كوريا شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي".

كان نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، قد صوتوا اليوم السبت، بالموافقة على عزل الرئيس يون من منصبه، بسبب إعلانه الأحكام العرفية، التي استمرت ساعات قليلة، ثم ألغيت، في وقت سابق الشهر الجاري. وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتا.

الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية
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