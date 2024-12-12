تحريض على الدولة.. نتنياهو يوجه رسائل إلى الشعب الإيراني

وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسائل عدة للشعب الإيراني، اليوم الخميس.

وفي شريط مسجل مترجم إلى اللغة الإيرانية، قال نتنياهو إن عشرات مليارات الدولارات التي أنفقها النظام الإيراني في سوريا ولبنان وغزة قد اختفت.

وليست هذه هي المرة الأولى التي "يحرض" فيها نتنياهو الإيرانيين، إذ سبق وأن وجه في الماضي رسائل مشابهة.

وشهدت الأشهر الماضية ضربات صاروخية متبادلة غير مسبوقة بين إسرائيل وطهران إلى حد اعتبرت فيه إسرائيل إيران بأنها الجبهة السابعة بعد الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، والعراق واليمن وسوريا.

وفي رسالته إلى الشعب الإيراني أضاف نتنياهو: "شعب إيران: بينما نرى التاريخ يتكشف أمام أعيننا، لا أستطيع إلا أن أتخيل ما تشعرون به الآن، لقد أنفق مضطهدوكم أكثر من 30 مليار دولار لدعم الأسد في سوريا، اليوم، بعد 11 يومًا فقط من القتال، انهار نظامه إلى غبار".

وتابع نتنياهو في رسالته إلى الإيرانيين: "الأموال التي سرقت منكم اختفت حرفيًا، لا بد وأنكم غاضبون من تخيل الطرق والمدارس والمستشفيات الجديدة التي كان من الممكن بناؤها بعشرات المليارات من الدولارات التي أهدرت في دعم الإرهابيين الذين يخسرون مرارًا وتكرارًا"، على حد قوله.

وأردف: "هل تعلمون لماذا يستمر مضطهدو إيران في الخسارة؟ ليس فقط لأنهم غير أكفاء، وهم كذلك، لكن لأنهم يسعون إلى غزو دول أخرى، وفرض الاستبداد الأصولي على الشرق الأوسط - على العالم بأسره"، بحسب تعبيره.

وقال نتنياهو: "أريد أن أوضح. إسرائيل تريد السلام. إننا نريد السلام مع كل أولئك الذين يريدون السلام معنا حقًا، ولا أشك في أنكم، أيها الشعب الإيراني، تعلمون هذا، وأعلم أنه مثلما نريد السلام معكم، فإنكم تريدون السلام معنا، ولكنكم تعانون تحت حكم نظام يستعبدكم ويهددنا".