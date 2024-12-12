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"سي بي إس" تكشف هوية المواطن الأمريكي الذي عثر عليه بسوريا (فيديو)

02:21 م الخميس 12 ديسمبر 2024

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وكالات

أفادت شبكة "سي بي إس" بالعثور على مواطن أمريكي في سوريا يعرف عن نفسه بأنه ترافيس تيمرمان من مواليد ولاية ميزوري، بعد تحريره من سجون النظام السوري المخلوع.

ويأتي ذلك بعد اشتباه بأن يكون المواطن الأمريكي الصحفي المختفي منذ 12 عاما أوستن تايس والذي ما يزال مصيره مجهولا.

وقال تيمرمان لشبكة "سي بي إس" إنه اعتقل عند دخوله سوريا قبل 7 أشهر وأخرجه مسلحان من السجن يوم الاثنين الماضي.

سوريا المواطن الأمريكي أوستن تايس هروب بشار الأسد
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