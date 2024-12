"سي بي إس" تكشف هوية المواطن الأمريكي الذي عثر عليه بسوريا (فيديو)

وكالات

أفادت شبكة "سي بي إس" بالعثور على مواطن أمريكي في سوريا يعرف عن نفسه بأنه ترافيس تيمرمان من مواليد ولاية ميزوري، بعد تحريره من سجون النظام السوري المخلوع.

ويأتي ذلك بعد اشتباه بأن يكون المواطن الأمريكي الصحفي المختفي منذ 12 عاما أوستن تايس والذي ما يزال مصيره مجهولا.

وقال تيمرمان لشبكة "سي بي إس" إنه اعتقل عند دخوله سوريا قبل 7 أشهر وأخرجه مسلحان من السجن يوم الاثنين الماضي.

First video published of the American found in Syria.

His name is Travis.



Austin Tice is still missing.#اوستن_تايس pic.twitter.com/AjWbaMFszX