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إعلام عبري: تقديرات إسرائيلية بإبرام صفقة تبادل حتى موعد تنصيب ترامب

09:14 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن هناك تقدم في محادثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس لكن لا تزال الفجوات قائمة.

وأشار المصدر، إلى أن تقديرات إسرائيل بأنها ستنجح في إبرام صفقة تبادل جديدة حتى موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ولفتت القناة العبرية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التقى عائلات الأسرى الذين عبروا عن خشيتهم من إبرام صفقة تبادل جزئية.

صفقة تبادل الأٍسرى حماس إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي
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