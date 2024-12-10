جيش الاحتلال يعلن تدمير الأسطول السوري ويوجه تحذيراً للفصائل المسلحة

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح البحرية عمل الليلة الماضية على تدمير الأسطول السوري.

وحذر كاتس الفصائل المسلحة أن من سيسير على خطى بشار الأسد سينتهي به المطاف كما انتهى بالأسد، موضحا: "لن نسمح لكيان متطرف بالعمل ضد إسرائيل من وراء حدودها".

وتابع وزير دفاع الاحتلال، أنه أمر الجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح ومن تهديدات الإرهاب على حدود سوريا.