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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44429 شهيدًا

02:36 م الأحد 01 ديسمبر 2024

الحرب على قطاع غزة

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44429 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 105250 مصابًا

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و 108 مصابًا.

وزارة الصحة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
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