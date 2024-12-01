صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44429 شهيدًا
02:36 م الأحد 01 ديسمبر 2024
(مصراوي)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44429 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.
وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 105250 مصابًا
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و 108 مصابًا.
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