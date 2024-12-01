لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إنقاذ 17 سوريًا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية

01:48 م الأحد 01 ديسمبر 2024

الجيش اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إنقاذ 17 سوريًا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام إن "دورية من القوات البحرية تمكنت أمس السبت من إنقاذ 17 سوريا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية، وذلك بعد تعطل مركبهم قبالة شاطىء شكا – البترون".

ووفق البيان، "عمل الجيش على إسعافهم بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني، كما تولى نقل المركب إلى الشاطئ".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.

الجيش اللبناني لبنان بيروت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)