لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3136 شهيدًا

بيروت - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم أمس الجمعة، إلى 3136 شهيدا و13979 جريحا، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اليوم السبت.

وأعلن المركز في التقرير اليومي اليوم أن حصيلة يوم أمس فقط بلغت 19 شهيدا و91 جريحا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل "68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (34 غارة) والجنوب (19 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12475 اعتداء"، بحسب تقرير لمنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، مساء اليوم السبت، حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.

ووصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى "190035 نازحا في مراكز الإيواء حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت، وتم فتح 1158 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين حتى الآن، وقد بلغ عدد مراكز الإيواء المعتمدة التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 989 مركزا".

وسجل الأمن العام اللبناني من تاريخ 23 سبتمبر الماضي حتى اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر "عبور 372050 مواطنا سوريا و198521 مواطناً لبنانيا إلى الأراضي السورية".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.