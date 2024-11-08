مكتب نتنياهو: التحقيقات مع رئيس الحكومة "حملة غير مسبوقة" تستهدفه في توقيت حساس

وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" عن مكتب نتنياهو وصفه للتحقيقات مع رئيس الحكومة بأنها "حملة غير مسبوقة" تستهدفه في وقت حساس من الحرب.

وذكرت الصحيفة أن المستشارة القضائية للحكومة وافقت على فتح تحقيق يشمل بنيامين نتنياهو في قضية التسريبات داخل ديوانه.

ووفقاً لـ"معاريف"، تمنح هذه الموافقة المحققين الصلاحية لبدء تحقيق رسمي مع نتنياهو، مع التركيز على قضيتي تسريب مستندات سرية ومحاولة تعديل بروتوكولات متعلقة ببداية الحرب.

وأضافت الصحيفة أن القضاء أكد وجود شكوك قوية بوقوع تسريبات غير قانونية لمعلومات من الجيش الإسرائيلي، ما يشكل تهديداً لأمن الدولة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن التحقيقات تجرى بشأن قيام شخصين بارزين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطًا رفيعًا، والتي تم استخراجها من كاميرات مراقبة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "يجري التحقق مما إذا كان الهدف من ذلك هو ممارسة ضغط من خلال هذه المواد"، موضحة أنها ظهرت شكوك حول وجود علاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص الضابط الرفيع وقضية سرقة مواد عسكرية سرية.

من جانبه، نفى ديوان نتنياهو تلك المزاعم، واصفًا إياها بأنها افتراء على رئاسة الوزراء.