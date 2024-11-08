المستشار الألماني يؤكد استعداده للتعاون مع ترامب

بودابست- (د ب أ)

في مستهل قمة الاتحاد الأوروبي في بودابست، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس استعداده للتعاون على نحو جيد مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون في أوروبا في قطاع الأمن.

وقال شولتس: "علينا أن نفعل ما هو ضروري معا كاتحاد أوروبي، كأوروبيين، من أجل أمننا... سينجح ذلك بشكل خاص عندما يقدم الجميع مساهمتهم".

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا تنفق هذا العام - ولأول مرة منذ عقود - أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقال: "هناك آخرون يريدون ويعتزمون حذو ذلك".

وكان شولتس قد عرض بالفعل على ترامب شراكة موثوقة أول أمس الأربعاء، مباشرة بعد فوز الأخير في الانتخابات، وقال الآن في بودابست: "سنواصل التعاون بشكل جيد مع الرئيس الأمريكي المستقبلي".

وناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالفعل كيفية تحقيق ذلك خلال مأدبة عشاء مساء أمس الخميس.







