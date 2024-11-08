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" سيرحل".. إيلون ماسك يجدد انتقاده لرئيس الوزراء الكندي

03:05 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

إيلون ماسك

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القاهرة- مصراوي

وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادًا إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. إذ كتب في تعليق على حسابه على منصة "إكس" التي يملكها، "سيرحل في الانتخابات المقبلة"، مشيرًا إلى ترودو.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التي يهاجم فيها ماسك ترودو، ففي الأول من شهر أكتوبر الماضي هاجم الملياردير الأمريكي رئيس الوزراء الكندي على خلفية قرار حكومته بحظر المحتوى الإعلامي، واصفًا إياه بـ"المخجل".

ونشر ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جاء فيها "ترودو يحاول سحق وقمع حرية التعبير في كندا، إنه أمر مخجل".

وأقرت الحكومة الكندية قانون المعلومات عبر الإنترنت (قانون سي-18) في شهر يونيو الماضي، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر، ويلزم القانون الشركات العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على المنصات المحلية.

ويلزم القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي بدفع "حصة عادلة إلى المؤسسات الإخبارية"، كما يجبر القانون جميع المنصات مثل جوجل و Meta على التفاوض على صفقات تجارية مع المؤثرين الكنديين بشأن المحتوى.

إيلون ماسك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحكومة الكندية
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