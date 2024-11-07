بعد تشكيك ترامب.. بايدن يؤكد على نزاهة الانتخابات الأمريكية

القاهرة- مصراوي

أكد الرئيس جو بايدن على نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي، في خطاب ألقاه اليوم الخميس، بعد خسارة نائبته في الانتخابات لعام 2020، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال بايدن من حديقة الورود في البيت الأبيض: "إنه أمر صادق وعادل وشفاف ويمكن الوثوق به أو الفوز أو الخسارة".

وشكك الرئيس المنتخب دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا في النظام الانتخابي الأمريكي في أعقاب خسارته في الانتخابات في عام 2020، ونشر مزاعم كاذبة حول تزوير الناخبين وأطلق سلسلة من الطعون القانونية في الولايات المتأرجحة.

وفي الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أثار المزيد من الشكوك في النظام الانتخابي، حيث قدم مزاعم لا أساس لها من أن الديمقراطيين كانوا يزورون الانتخابات، مما أدى إلى تهديدات متزايدة ضد عمال الانتخابات.

وفي خطابه، شكر بايدن عمال الانتخابات الذين خاطروا للقيام بواجبهم كمواطنين.

وأضاف بايدن: "يمكننا استعادة الاحترام لجميع العاملين في الانتخابات الذين خاطروا في البداية. يجب أن نشكرهم ونشكرهم على توظيف مواقع التصويت وعد الأصوات وحماية نزاهة الانتخابات".

وأكد بايدن: "كثير منهم متطوعون يفعلون ذلك بدافع الحب لبلدهم، وكما فعلوا، أثناء قيامهم بواجبهم كمواطنين، سأقوم بواجبي كرئيس، مشيرًا إلى أنه سيؤدي قسمه للتخلي عن السلطة والترحيب بإدارة جديدة".