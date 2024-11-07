خامنئي: الجماعات المناهضة لإسرائيل لا تزال قوية

طهران- (د ب أ)

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن تحالف الجماعات المناهضة لإسرائيل، لا يزال قويا رغم مقتل العديد من كبار قادة هذه الجماعات.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المرشد الأعلى قوله، اليوم الخميس: "إن شاء الله سيشهد العالم يوما يهزم فيه النظام الصهيوني على أيديها".

ونقل التقرير عن خامنئي القول إن حماس و"قادة المقاومة" الآخرين "مازالوا يقاتلون" رغم مقتل بعض قادتهم في الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.