"ليس الوقت المناسب للاستسلام".. هاريس تواسي أنصارها بعد خسارتها الانتخابات

وكالات

حثت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أنصارها على عدم الاستسلام خلال خطاب اعترافها بالهزيمة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت هاريس أمام حشد من أنصارها أمام جامعة هوارد: "أحيانا تستغرق المعركة وقتا طويلا.. الأمر لا يعني أننا لن نفوز، لا تستسلموا أبدا".

وطالب نائبة الرئيس الأمريكي، أنصارها بعدم التوقف عن محاولاتهم لجعل العالم "مكانا أفضل"، وكذلك عدم اليأس.

وشددت هاريس في كلمتها على أن "هذا الوقت ليس مناسبا للاستسلام، لكنه الوقت المناسب للعمل بجدية"، مؤكدة أن "هذا هو الوقت المناسب للتنظيم والتعبئة والبقاء منخرطين في سبيل الحرية والعدالة والمستقبل الذي نعلم جميعا أننا نستطيع أن نبنيه سويا".