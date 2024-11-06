هاريس تتصل بترامب اليوم للاعتراف بهزيمتها

القاهرة- مصراوي

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مساعد للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إنها تعمل حاليا على خطاب الهزيمة وستتصل بالرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم للاعتراف بهزيمتها.

وفيما سبق نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مساعدي مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، أنه كان على الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب مبكرا من الانتخابات الرئاسية.

وألقى مساعدي المرشحة الرئاسية، باللوم على ترامب في هزيمة هاريس والديمقراطيين، قائلين إن انسحاب بايدن كان سيسمح بإجراء انتخابات تمهيدية جيدة تفوز بها هاريس.

وأضاف المستشارين بحملة هاريس، أن الزخم الذي بنته هاريس لم يتحقق لعدم نجاحها في دفن شبح جو بايدن بشكل كاف، مشيرين إلى أن شبح بايدن أعاق قدرة هاريس على إقناع الناخبين بأن ترشيحها سيقلب الصفحة.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطيه عتبة الـ270 مقعد في المجمع الانتخابي، مما أهله للفوز بكرسي الرئاسة في البيت الأبيض.