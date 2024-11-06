إعلان

هاريس تتصل بترامب اليوم للاعتراف بهزيمتها

06:05 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مساعد للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إنها تعمل حاليا على خطاب الهزيمة وستتصل بالرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم للاعتراف بهزيمتها.

وفيما سبق نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مساعدي مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، أنه كان على الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب مبكرا من الانتخابات الرئاسية.

وألقى مساعدي المرشحة الرئاسية، باللوم على ترامب في هزيمة هاريس والديمقراطيين، قائلين إن انسحاب بايدن كان سيسمح بإجراء انتخابات تمهيدية جيدة تفوز بها هاريس.

وأضاف المستشارين بحملة هاريس، أن الزخم الذي بنته هاريس لم يتحقق لعدم نجاحها في دفن شبح جو بايدن بشكل كاف، مشيرين إلى أن شبح بايدن أعاق قدرة هاريس على إقناع الناخبين بأن ترشيحها سيقلب الصفحة.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تخطيه عتبة الـ270 مقعد في المجمع الانتخابي، مما أهله للفوز بكرسي الرئاسة في البيت الأبيض.

هاريس تتصل بترامب هاريس تعترف لترامب بهزيمتها الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز ترامب بالرئاسة الأمركيية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي عن "تعويم الجنيه": الدولة لن تتدخل.. والسعر متروك للعرض والطلب
"حرب المصالح" والبيض التركي.. لماذا لم تخفض 30 مليون بيضة الأسعار؟