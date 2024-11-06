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طالبان تعلق على فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

04:04 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

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القاهرة- مصراوي
أعربت حركة طالبان في أفغانستان عن أملها في "فصل جديد" في العلاقات مع الولايات المتحدة إثر انتخاب دونالد ترامب رئيسا، علما أنه كان وقع اتفاق سلام مع طالبان خلال ولايته الأولى.
وأمل المتحدث باسم الخارجية الافغانية عبد القهار بلخي عبر منصة "إكس" في إحراز "تقدم ملموس في العلاقات"، مؤكدا أن كابل وواشنطن "تستطيعان فتح فصل جديد".
وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن.


وبذلك يصبح ترامب، وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي رقم 47، وهو أول رئيس لولايتين غير متتاليتين في أمريكا.


ترامب أفغانستان الانتخابات الأمريكية
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