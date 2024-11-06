بعد فوز ترامب.. القادة الأوروبيون يؤكدون العلاقات مع الولايات المتحدة

القاهرة- مصراوي

أكد زعماء أوروبيون، اليوم الأربعاء، العلاقات الوثيقة بين أوروبا والولايات المتحدة، إذ قدموا تهاني مبكرة لدونالد ترامب عندما أصبح من الواضح أنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة.



هنأت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ترامب "بحرارة" على فوزه قبل ساعتين تقريبًا من توقعات شبكة "سي إن إن" بفوزه.



وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أيضًا على "التحالف الدائم" و"الرابطة التاريخية" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وكان زعماء فرنسا وألمانيا وإسبانيا من بين العديد من الزعماء الأوروبيين الذين هنأوا ترامب.



وقالت رئيسة إيطاليا جورجيا ميلوني، التي ترأس حكومة يمينية متشددة، إن "إيطاليا والولايات المتحدة دولتان شقيقتان، تربطهما تحالف لا يتزعزع وقيم مشتركة وصداقة تاريخية".



في غضون ذلك، وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حليف ترامب، الفوز بأنه "أكبر عودة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة".

وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يتطلع إلى العمل مع ترامب في السنوات المقبلة ومواصلة "العلاقة الخاصة" بين البلدين.



وكان وزير الخارجية البريطاني، الذي وصف ترامب في مقال له عام 2018 بأنه "مختل عقليا يكره النساء ويتعاطف مع النازيين الجدد"، أكثر دبلوماسية في رسالته التهنئة يوم الأربعاء.



وفي حين هنأ الزعيمان ترامب، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل جنباً إلى جنب مع المستشار الألماني أولاف شولتز من أجل أوروبا أقوى في ظل "السياق الجديد" لرئاسة ترامب المحتملة.



وقال ماكرون يوم الأربعاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنعمل من أجل أوروبا أكثر اتحادًا وقوة وسيادة في هذا السياق الجديد. من خلال التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدفاع عن مصالحنا وقيمنا".



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، إن قيادة ترامب "ستكون مرة أخرى مفتاحًا للحفاظ على قوة تحالفنا".



وفي تغريدة تهنئة أرسلها قبل تأكيد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال روته "أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة من خلال حلف شمال الأطلسي".



وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن.



وبذلك يصبح ترامب، وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي رقم 47، وهو أول رئيس لولايتين غير متتاليتين في أمريكا.