نعيم قاسم: نتنياهو يريد احتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله



(مصراوي)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن الحزب كان يتوقع حدوث الحرب الإسرائيلية على لبنان لذلك استعد لها.

وأضاف نعيم قاسم، إن حزب الله في حالة دفاعية مستمرة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن المقاومة ستبقى وتكبر لمواجهة الاعتداءات.

وتابع نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يستهدف احتلال لبنان من خلال تلك الحرب وإنهاء وجود حزب الله.

وأفاد الأمين العام لحزب الله، أن إسرائيل لا تضع موعدا لإنهاء الحرب على لبنان لكنها تحدد أهدافا لها.