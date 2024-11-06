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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم أهدافا عسكرية إسرائيلية بالطيران المسير

10:45 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، أنها نفذت هجومين منفصلين بالطيران المسير طال أهدافا عسكرية إسرائيلية.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيانين منفصلين، إن المقاومة قصفت بالطيران المسير هدفين حيويين في حيفا وآخرا في جنوبي الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن يأتي "في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي علي غزة ولبنان".

وأكدت المقاومة "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة" .

المقاومة الإسلامية في العراق إسرائيل بغداد
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