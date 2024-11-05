الحريديم يتسببون في طرد وزير الدفاع من حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟

القاهرة- مصراوي

قبل ساعات، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على إصدار 7000 أمر إضافي لتجنيد أفراد من الطائفة الحريدية ابتداءً من الأسبوع المقبل، مما أثار غضب الطائفة التي هدّدت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالثورة ضده إذا تم تنفيذ القرار. وردًا على تصاعد التوترات، قام نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وتفاقمت الأزمة المستمرة في إسرائيل بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء الإعفاء العسكري للرجال الأرثوذكس المتشددين (الحريديم)، هذا القرار الذي وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف صعب، حيث يخاطر بفقدان الدعم من شركائه في التحالف الأرثوذكسي المتطرف.

ويمثل هذا الحكم تحولًا كبيرًا، فطائفة الحريديم قد استثنوا لسنوات من الخدمة العسكرية وتلقى إعانات حكومية، الآن خسارة هذه الامتيازات في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية في التاريخ.

ورداً على ذلك، يعمل نتنياهو على إبقاء الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة في ائتلافه. ومع ذلك، فقد فشل في تأمين الدعم الكافي لإحدى مبادراته، وهي مشروع قانون يوفر دعم رياض الأطفال للأطفال الحريديين، لكنه قرر محاولة كسبهم بشكل أقوى عن طريق قراره بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

القرار الذي وصفه مسؤولين إسرائيليين بأنه الأخطر حاليا في ظل تهديدات بضربات إيرانية وشيكة من جانب وأيضًا الحرب القائمة حاليا في غزة ولبنان من جانب آخر، وحسب المسؤولين وفقا لما نقلته وسائل إعلام عبرية فإن نتنياهو فضل مصلحته على مصلحة إسرائيل.

الحريديم، الطائفة التي تشكل حوالي 12٪ من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، يرفضون إلى حد كبير الخدمة العسكرية لأسباب دينية، بل ويجادل العديد من اليهود الحريديين بأن ممارساتهم الدينية لا يمكن أن تتماشى مع الهيكل العلماني لجيش الاحتلال الإسرائيلي حسب قولهم.

ويدرس أفراد الحريديم التوراة في مدرسة دينية حتى سن 26 عامًا، ويتم إعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية الإسرائيلية لمدة ثلاث سنوات للرجال والنساء.

علق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه.

وقال جالانت، اليوم الثلاثاء، إن أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى رسالتي في الحياة.

وأقال نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وسيحل محله وزير الخارجية إسرائيل كاتس حسبما أعلنت القناة الـ12 العبرية.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، جدعون ساعر بتولي حقيبة وزارة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

وأضاف قررت اليوم إنهاء خدمة وزير الدفاع جالانت، نظرًا لأن أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة.

وفي وقت سابق، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين “الحريديم”، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب على غزة والدخول في حرب مع حزب الله اللبناني.

وفيما يحاول نتنياهو تجنيد أغلبية، لصالح قانون يمول المعاهد الدينية للحريديم، يعارضه وزير الدفاع جالانت وعدد من الوزراء، أصدر جالانت سبعة ألاف أمر تجنيد للمتدينين اليهود، ما قد تسبب في تفجير أزمة مع تلك الأحزاب.