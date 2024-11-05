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في قرية جدها الهندي.. الهندوس يصلون لفوز هاريس (فيديو)

04:13 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الهندوس يصلون لفوز هاريس

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وكالات

أقام كاهن هندوسي في قرية أجداد كامالا هاريس بجنوب الهند صلوات اليوم الثلاثاء للدعاء لها بالفوز.

ونظم أهل قرية "ثولاسندرابورام" في ولاية تاميل نادو هذه المراسم التي حضرها أكثر من 12 منهم وبعض السياح.

وولد بي في جوبالان، وهو جد هاريس من ناحية الأم، قبل أكثر من قرن في تلك القرية قبل أن يهاجر إلى تشيناي عاصمة الولاية.

وكان جوبالان مسؤولا حكوميا رفيع المستوى قبل تقاعده.

وبعد إشعال البخور، قال الكاهن في نهاية الصلاة "يجب أن تفوز كامالا هاريس".

كامالا هاريس كاهن هندوسي فوز هاريس
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