في قرية جدها الهندي.. الهندوس يصلون لفوز هاريس (فيديو)

وكالات

أقام كاهن هندوسي في قرية أجداد كامالا هاريس بجنوب الهند صلوات اليوم الثلاثاء للدعاء لها بالفوز.

ونظم أهل قرية "ثولاسندرابورام" في ولاية تاميل نادو هذه المراسم التي حضرها أكثر من 12 منهم وبعض السياح.

Thulasendrapuram village in India, where Kamala Harris has ancestral roots, is praying for her victory in the US elections.



