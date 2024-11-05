في قرية جدها الهندي.. الهندوس يصلون لفوز هاريس (فيديو)
وكالات
أقام كاهن هندوسي في قرية أجداد كامالا هاريس بجنوب الهند صلوات اليوم الثلاثاء للدعاء لها بالفوز.
ونظم أهل قرية "ثولاسندرابورام" في ولاية تاميل نادو هذه المراسم التي حضرها أكثر من 12 منهم وبعض السياح.
Thulasendrapuram village in India, where Kamala Harris has ancestral roots, is praying for her victory in the US elections.— Newsweek (@Newsweek) November 5, 2024
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وولد بي في جوبالان، وهو جد هاريس من ناحية الأم، قبل أكثر من قرن في تلك القرية قبل أن يهاجر إلى تشيناي عاصمة الولاية.
وكان جوبالان مسؤولا حكوميا رفيع المستوى قبل تقاعده.
وبعد إشعال البخور، قال الكاهن في نهاية الصلاة "يجب أن تفوز كامالا هاريس".
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