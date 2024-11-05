قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين وتُغلق مداخلها

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة قباطية جنوب جنين، وأغلقت مداخلها وفرضت حصارا عسكريا عليها، بحسب وفا.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرتها وشرعت بعمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 43,374 شهيدًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الجرحى 102,261 مصابًا.